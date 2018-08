Expoagas 2018: inscrições para varejistas vão até o dia 13 de agosto

A AGAS (Associação Gaúcha de Supermercados) apresentou ao mercado na manhã desta terça-feira as novidades e expectativas da 37ª Expoagas, que acontece entre os dias 21 e 23 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, devendo movimentar mais de 500 milhões de reais em negócios.

No momento, a entidade está prospectando novas empresas varejistas para conhecerem a feira, ampliando cada vez mais o leque de setores impactados pela Expoagas – neste ano, as inscrições realizadas até 17 de agosto mais uma vez são gratuitas para supermercadistas e para representantes de padarias, atacados, farmácias, bares, restaurantes, lojas de conveniência, açougues, bazares, lojas de 1,99, petshops, hospitais e hotéis. Os valores para visitantes de outros setores vão variar de R$ 30,00 a R$ 150,00 para os três dias de evento. “A Expoagas está consolidada como um evento multissetorial e traz oportunidades para empresas de todos os tamanhos. O pequeno comerciante que visitar a feira certamente sairá melhor e mais preparado para os desafios do mercado, seja pelo ciclo de palestras ou pelas parcerias comerciais que estarão à disposição na feira”, projeta Longo. As inscrições para o encontro já estão abertas pelo site www.agas.com.br.

Mais uma vez majoritária, a participação de empresas gaúchas entre os expositores manteve-se igual ao ano passado – 72% dos estandes terão empresas locais. O segundo estado com maior representação é São Paulo, com 11,2% dos expositores, seguido de Santa Catarina, com 10,1%. Além de companhias de nove estados brasileiros, a Expoagas 2018 contará com empresas do Uruguai e da Argentina na área de exposição. O dado que mais chama a atenção, entretanto, é o número de estreantes entre os expositores: ao todo, 27% das 372 empresas da mostra vão participar pela primeira vez da feira, enquanto 73% estão retornando. “Saudamos uma renovação entre os participantes, já que esta é uma grande oportunidade para que as empresas busquem diferenciais de competitividade e se desenvolvam. É um sinal que estamos cumprindo o nosso papel”, aponta o gerente executivo da Agas, Francisco Schmidt.

Para fomentar a participação de varejistas do Interior do Estado, a Agas irá subsidiar 50% dos custos de viagem para caravanas que contemplarem pelo menos três empresas varejistas. “São 90 núcleos regionais que alugam um ônibus e vêm à feira dos mais diferentes pontos do Estado e de Santa Catarina”, explica o presidente da entidade, Antonio Cesa Longo.

Deixe seu comentário: