Representantes de 6,7 mil empresas do varejo, indústria e canal distribuidor reuniram-se no Centro de Eventos Fiergs na semana passada para a 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2018. O volume de negócios concretizados até o final do evento atingiu os R$ 508,5 milhões, um crescimento de 5,5% em relação à edição passada do encontro.

