Expoagas 2018 sorteia notebooks e automóvel para visitantes em compras durante o evento

A Expoagas 2018, que acontece entre os dias 21 e 23 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, promete movimentar o seto. Para alavancar o fechamento de negócios já durante a feira – minimizando que as conversações iniciem na Expoagas e sejam concluídas posteriormente – e mensurar o volume transacionado no evento, a Agas voltará a sortear prêmios entre os visitantes que efetuarem compras junto aos expositores.

Serão sorteados seis notebooks e um automóvel HB20 (autorização Caixa 6-0327/2018) no evento: a cada R$ 1.000,00 em compras nos estandes, os visitantes receberão um cupom para participação. “Queremos reforçar o conceito feira de negócios e, justamente por isso, estamos voltando neste ano o nosso foco para as atividades da exposição, incentivando os participantes a levarem lançamentos e condições especiais de pagamento”, antecipa Antonio Cesa Longo, presidente da AGAS, lembrando que muitas empresas guardam suas novidades para lançarem na Expoagas. No ano passado, mais de 800 produtos, equipamentos, embalagens e versões foram apresentados durante o evento.

