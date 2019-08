Expoagas chega com perspectivas de gerar R$ 520 milhões em negócios. Evento acontece entre os dias 20 e 22, em Porto Alegre

O presidente da AGAS (Associação gaúcha de Supermercados), Antonio Cesa longo, divulgou na manhã desta terça-feira as novidades da Expoagas, que acontece na Capital entre os dias 20 e 22 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs. A feira, já considerada a maior do segmento, deverá gerar em torno de R$ 520 milhões em negócios, com cerca de 800 lançamentos de produtos. São esperados 372 expositores, representando 109 segmentos. O número de visitantes deverá repetir o alcançado em 2018, 48 mil, entre os quais, 7 mil empresas. São aguardadas também 90 caravanas, número igual ao ano passado. Longo diz que a participação das indústrias gaúchas é a menor da história, o que traduz o momento que o País atravessa.

Segundo o presidente da entidade, a Expoagas este ano aposta também na valorização do setor primário. Uma parceria foi firmada com a Emater, qualificando 250 famílias na área de gestão, através do Comitê Agro da AGAS, que visa fornecer ferramental para incentivar o jovem a permanecer no campo. Neste cenário, o evento abre espaço para a valorização da produtora rural. A presença feminina em diversos campos de atividades é outro destaque da edição. “Os produtores rurais terão ingresso franqueado. Queremos o Brasil todo aqui”.

O evento conta com uma vasta programação, incluindo visitas técnicas e palestras. Entre os convidados, Glória Maria, Claudia Raia, Alexandre Garcia, Fátima Merlin, Sinara Oliveira, Vera Zaffari, Clóvis de Barros Filho, Mike Ross, Gustavo Fauth, entre outros nomes de profissionais com atuação nacional.

Outro diferencial fica para o Seminário Jurídico, com Ricardo Neves Pereira, subsecretário da Receita Federal, que vai falar sobre Administração Tributária Digital. Além disso, a MP da Liberdade Econômica vai ser debatida amplamente. Antonio Cesa Longo está otimista com a Expoagas e diz que o objetivo do setor supermercadista é suprir necessidades do consumidor. Ele adiantou o esforço da AGAS para a colocação nos supermercados de medicamentos livre de receituário, o que deverá facilitar a vida das pessoas, possibilitando até mesmo a redução de custos de produtos como xaropes, anti-térmicos e outros do gênero, “que temos nas nossas farmácias de casa”.

A 42ª edição da Expoagas presta uma exaltação ao cooperativismo, com a entrega da Medalha Don Charles Bird (nome do primeiro presidente da Associação) ao presidente da Cooperativa Santa Clara, Rogério Bruno Sauthier, “modelo para o Brasil de honestidade, com a visão de quem pensa no todo e não em si mesmo”. Segundo Longo, a distinção chega para marcar a importância do cooperativismo. (Clarisse Ledur)

Deixe seu comentário: