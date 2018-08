Expoagas dita tendências para supermercados. Evento acontece entre os dias 21 e 23, no Centro de Eventos da Fiergs

Tradicional termômetro de vendas e dos hábitos de consumo dos gaúchos, a Expoagas 2018, que ganha palco no Centro de Eventos da Fiergs, entre os dias 21 e 23 de agosto, mais uma vez evidenciará produtos e categorias em destaque nas gôndolas dos supermercados do Estado. “No ano passado, a feira mostrou a força de produtos com apelo saudável, fitness e com foco no bem-estar dos consumidores. Estes itens encerraram o ano crescendo 23% acima da média de mercado”, explica Antonio Cesa Longo, presidente da AGAS.

Para a edição de 2018, chamam a atenção segmentos que entraram recentemente no cotidiano dos supermercadistas, mas que já são decisivos para a gestão das empresas, como fornecedoras de eficiência energética, de segurança, de engenharia, de soluções em serviços jurídicos e administrativos e de fornecimento de flores.

Na área da tecnologia e equipamentos, softwares que garantem a segurança da gestão, caixas de autoatendimento e robôs que podem auxiliar na operação das lojas estarão novamente em destaque. Empresas fornecedoras de alimentos, materiais de higiene e limpeza, beleza, bebidas e equipamentos seguem, entretanto, sendo majoritárias entre os estandes da Expoagas 2018.

