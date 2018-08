Expoagas encerra nesta quinta-feira (23) com 508,5 milhões de reais em negócios e mais de 48 mil visitantes no Centro de Eventos da Fiergs

Com otimismo, os expositores da Expoagas 2018, acreditam em uma retomada para a economia ainda neste ano, conforme anunciou o presidente da Agas (Associação Gaúcha de Supermercados), Antônio Cesa Longo, durante a coletiva de encerramento do evento. Buscando diferenciais de competitividade, novas parcerias e soluções para o momento de instabilidade econômica, representantes de 6,7 mil empresas do varejo, indústria e canal distribuidor reuniram-se durante a terça (21), quarta (22) e quinta-feira (23), no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

Pela 37ª edição, a Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas apresentou o que há de novo no setor no que diz respeito à marcas e produtos, além de incentivar o fechamento de negócios. Neste ano, conforme levantamento realizado durante os dois primeiros dias de feira junto a 102 expositores, o volume de negócios concretizados até o final do evento vai atingir 508,5 milhões de reais. Isso representa um crescimento de 5,5% em relação à edição passada da Expoagas, de acordo com Longo.

Mais de 800 produtos foram apresentados na feira em 2018 e pelo menos 48 mil pessoas passaram pelos corredores da Expoagas nos primeiros dois dias de exposição. “A Expoagas 2018 mais uma vez mostra que as empresas estão dispostas a buscar diferenciais e a serem criativas. Estamos satisfeitos em constatar que 29% dos visitantes estiveram no evento pela primeira vez, mostrando que a feira está oportunizando conhecimento e parcerias a novas empresas”, afirma o presidente da Agas.

A presença internacional também se fez presente na Expoagas, que contabilizou 11 países diferentes, além dos 27 estados brasileiros que se fizeram presentes com seus representantes do setor. Neste ano, as empresas recordistas em vendas, entre os expositores, são dos segmentos de máquinas e equipamentos, higiene e limpeza e laticínios.

No levantamento feito pelo Instituto Segmento, os principais objetivos de participação na feira conforme a pesquisa com os 102 expositores, foi constatado que: o primeiro deles se manteve sendo estreitar o relacionamento com o supermercadista (69%) e fazer novos clientes (60%), seguidos por aumentos os negócios (58%), expor seus produtos (55%) e fixar sua marca no mercado (51%). E pelo menos 89% dos expositores entrevistados pretendem voltar à Expoagas em 2019. (Marysol Cooper/ O Sul)

