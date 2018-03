Expoagro terá 150 estandes

Maior feira agrícola brasileira voltada à agricultura familiar, a 18ª Expoagro Afubra abre nesta terça-feira, em Rio Pardo. O governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, apoia o evento viabilizando a montagem do Pavilhão da Agricultura Familiar, que este ano conta com 150 estandes.

Deixe seu comentário: