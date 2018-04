ExpoBento 2018 já tem ingressos antecipados à venda

Dentro de pouco mais de dois meses Bento Gonçalves sedia aquela que é a maior feira multissetorial do país – e melhor opção de compras e lazer na Serra gaúcha – a ExpoBento 2018, que ocorre de 7 a 17 de junho, no Parque de Eventos. Os mais de 200 mil visitantes que circulam em cada edição já dispõem de uma facilidade extra para garantir, mais uma vez, sua presença no encontro: já é possível adquirir pacotes de ingressos antecipados, com condições promocionais. Com essa facilidade, cada ingresso sai pelo valor de R$ 2 (o combo com 100 unidades custa R$ 200). Durante o período de realização da feira, as entradas custarão R$ 5 de segunda a sexta-feira e R$ 10 nos sábados, domingos e feriados.

Esse atrativo é especialmente válido para empresas e entidades – que podem garantir os convites com preço extremamente acessível e presentear seus colaboradores, familiares, associados ou dependentes, permitindo que aproveitem as atrações de compras e entretenimento do evento. A promoção também contribui para que o evento se integre ainda mais à comunidade, reunindo as famílias na feira mais esperada do município. “Com expositores de segmentos tão diversos, como vestuário, gastronomia, móveis, cosméticos, agroindústrias e outros tantos, visitar a ExpoBento é encontrar ‘um mundo de opções’. Por isso, estamos trabalhando para que esta seja mais uma edição repleta de bons negócios para visitantes e expositores”, pontua o diretor geral da ExpoBento, Leocir Glowack.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos por quaisquer empresas – que costumam oferece-los aos colaboradores, na condição de benefício. Esses convites garantem ao portador acesso ao Parque de Eventos, onde estarão concentradas diversas atrações, o espaço gastronômico, agroindústria, Salão Automotivo, desfiles de moda, apresentações artísticas, culturais e musicais, além da oportunidade de conhecer as novidades de diversos segmentos. Interessados em reservar ou adquirir os lotes devem entrar em contato com o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), entidade promotora do evento, pelo telefone (54) 2105.1999.

Deixe seu comentário: