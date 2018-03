Expocampo de Taquara será realizada entre os dias 05 e 08 de abril em novo espaço

O maior evento agropecuário de Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre, traz uma novidade em sua 33ª edição, o que promete aproximar ainda mais os visitantes. O evento mudou-se das margens da BR para a área central da cidade, facilitando o acesso de quem deseja marcar presença. Em 2018, Taquara completa 132 anos e para abrilhantar ainda mais a festa a Administração Municipal tornou possível a mudança da Expocampo para o parque da Novemberfest (esquina da rua Ernesto Alves com a Marechal Floriano). A exposição acontece entre os dias 05 e 08 de abril.

O prefeito de Taquara, Tito Livio Jaeger Filho afirma que o objetivo da nova logística é beneficiar a área central da cidade, conhecendo mais do comércio e das outras atrações que ela pode oferecer. “As cidades vizinhas realizam eventos centrais, então, entendemos que Taquara também pode contribuir neste sentido”, destaca Tito.

A programação da Expocampo conta com exposições de animais de grande e pequeno porte, concurso leiteiro e do mel, praça de alimentação e venda de artesanatos. A Agricultura Familiar também é um dos setores enaltecidos pelo evento, além da Indústria e Comércio e exposição de máquinas e implementos agrícolas, atrações características da Expocampo. As crianças que estiverem pelo parque poderão usufruir também de parque de diversões e parque inflável.

Ao todo, serão 30 estandes na Agricultura Familiar – sendo 18 só de artesanato e mais 50 expositores de animais. Essa lista inclui bovinos, suínos, aves, peixes, entre outros. Na quinta-feira (05/04) o acesso ao parque será gratuito. Na sexta-feira e no sábado o ingresso custará 5 reais até as 18h, após esse horário custará 10 reais. No domingo, a entrada no parque poderá ser feita por 5 reais até às 15h, após 25 reais. Os visitantes que preferirem a área VIP do evento, podem garantir por 50 ou 80 reais, incluindo três copos de chop, água ou refrigerante. O ingresso dá direito a assistir aos shows.

Shows

Dentro da programação da Expocampo, os shows nacionais prometem animar ainda mais o público presente. Confira a programação musical:

Sexta (06/04)

23h – Armandinho

Sábado (07/04)

22h – Tati Portella

Domingo (08/04)

20h – Lumi do The Voice Brasil

22h – Maiara e Maraísa

O evento também contará com diversos artistas locais, que são sucesso na região sul do país, como: Luiz dos Reis, Ademir Silva, Nascente Fandangueira, Banda JJSV, Sandro Coelho, Tribute Creedence, Gilson e Gabriel, Ruan e Thiago, Rainha Musical, Banda Vanera, espetáculo infantil dirigido pela Casa de Cultura Mário Quintana, Letícia Roennau (The Voice Kids), The Cursed e Felipe e Michel.

Na quinta-feira (05) também serão realizadas apresentações de cantores Gospel. (Marysol Cooper/ O Sul)

