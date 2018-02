Expodireto Cotrijal é lançada na Capital com a presença do governador José Ivo Sartori

Foi lançada na manhã desta terça-feira, no salão Nobre do Plaza São Rafael, na Capital, a 19ª edição da Expodireto Cotrijal, que acontece entre 5 e 9 de março em Não-Me-Toque. A abertura do evento de lançamento contou com a presença de autoridades dos poderes executivo e legislativo, comunidade empresarial, representantes de entidades ligadas ao agronegócio e convidados. Para Nei César Mânica, presidente da Cotrijal e da Feira “o lançamento é apenas uma mostra do que será a Expodireto 2018. Mais uma feira com foco na tecnologia, com muitas oportunidades. Por tudo isso, há 19 anos a Expodireto Cotrijal tem se consolidado como uma referência em inovação para o setor do agronegócio mundial”.

Segundo ele, em 2018 serão mais de 500 expositores, oferecendo as 240 mil pessoas esperadas o que há de melhor em soluções e serviços para a agricultura e pecuária. Estão sendo aguardados representantes de 70 países no Pavilhão Internacional, com novidades também na área da Agricultura Familiar, como adianta Mânica, além de muitos debates e inovações, principalmente no campo da agricultura de precisão. Os 84 hectares do parque já estão prontos para receber os visitantes, com os preparativos em ritmo acelerado.

“A Expodireto representa um evento onde o nosso produtor tem a possibilidade de buscar a informação sobre a mais alta tecnologia, seja em máquinas, sementes, químicos, produção vegetal e animal”. Mânica lembrou ainda que o agronegócio “tem sido o sustentáculo da economia do nosso País”. O presidente da Expodireto citou a crise dos últimos três anos, com a queda do PIB, juros altos, recordando que mesmo neste cenário a Expodireto foi realizada e hoje colhe frutos, com a recuperação econômica. “A inflação baixou, os juros estão baixos e este ano sinaliza uma melhora. A inflação foi mantida pelo preço dos produtos e commodities. O produtor mostra que o campo está levando o País ao desenvolvimento”. Por isso mesmo ele crê que esta será “a maior e melhor exposição de todas já realizadas e com certeza as empresas farão bons negócios”.

Na sequência, o governador José Ivo Sartori tomou a palavra, enfatizando que o “Estado está voltado para todas as iniciativas que contribuem para a mudança do Rio Grande do Sul”. Segundo ele, “a Expodireto passou dos limites inclusive do RS, pois é uma feira brasileira. A Expo retrata o que é o nosso Rio Grande, um Rio Grande forte e aguerrido apesar de todas as dificuldades. Mostra o campo, a zona rural, a colônia, que é um local de extrema renovação e organização, sem deixar de valorizar a origem de cada um”.

Sartori mencionou ainda o processo de travessia que o Estado vivencia, “arquitetando plantar a semente do amanhã. Temos atitude e principalmente esperança para fazer o que é preciso ser feito. Chega de puxar para trás, é hora da solidariedade. Estamos ao lado daqueles que querem um Estado eficiente, nem direita nem de esquerda. Queremos um Estado melhor para todas as futuras gerações”. (Clarice Ledur)

