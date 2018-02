Expodireto Cotrijal: organização em ritmo acelerado

Com os lotes todos comercializados, os preparativos seguem em ritmo acelerado para a abertura dos portões da 19ª Expodireto Cotrijal, dia 05 de março, em Não-Me-Toque. A organização trabalha para que os visitantes encontrem nos 84 hectares do parque muitas novidades e oportunidades de negócios.

“Temos a expectativa de uma feira voltada para a inovação e propostas para a evolução do trabalho no campo. Teremos muito conhecimento nos 84 hectares do parque e isso tem feito toda a diferença nas propriedades ao longo da história da Expodireto. Evoluímos muito em tecnologia, que tem garantido maior produtividade ao final da colheita. Neste ano, vamos discutir a agricultura digital que já é uma realidade no campo”, acrescenta Enio Schroeder, vice´presidente da Cotrijal. A Feira ase estende até o dia 09 de março.

