Expodireto Cotrijal: Projeto Comprador Internacional ganha pauta em parceria com o SEBRAE-RS e MAPA

Nesta quarta-feira (07), em parceria com o SEBRAE-RS e também com a SRI (Secretaria de Relações Internacionais) do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), ocorrerá, dentro da programação da Expodireto Cotrijal, o Projeto Comprador Internacional, com a realização de Rodada de Negócio de compra e venda, diretamente das empresas e indústrias expositoras, com importadores estrangeiros.

Também acontecerão, ao longo de toda a semana, no Auditório do Pavilhão Internacional, palestras e seminários de entidades e países, onde serão apresentadas oportunidades de negócios, formas de se fazer negócios com determinado país ou região, além de assuntos ligados ao agronegócio mundial.

