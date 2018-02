Expodireto promete ser “mais uma feira com foco em tecnologia, com muitas oportunidades”, diz Nei César Mânica

A Expodireto Cotrijal chega a sua 19ª edição se reafirmando como uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, com expressividade internacional. Em 2018 serão mais de 500 expositores, oferecendo as 240 mil pessoas esperadas o que há de melhor em soluções e serviços para a agricultura e pecuária. A Expodireto Cotrijal reúne novamente em Não-Me-Toque grandes empresas nas áreas de máquinas e equipamentos para a gropecuária, além do melhor em termos de pesquisa, apresentando lançamentos e tecnologias para todos os tamanhos de propriedades.

A 19ª edição do evento promete ser um sucesso tão grande quanto em 2017, quando os expositores fecharam R$ 2,120 bilhões em negócios. “O lançamento é apenas uma amostra do que será a Expodireto 2018. Mais uma feira com foco em tecnologia, com muitas oportunidades. Por tudo isso, há 19 anos, a Expodireto Cotrijal tem se consolidado como uma referência em inovação para o setor do agronegócio mundial”, afirma o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica.

Ele destaca ainda o importante papel dos fóruns, audiências e debates que acontecem nos cinco dias do evento, definindo políticas para o agronegócio. “O setor primário tem sustentado a balança comercial e, em um ano de eleições, é de fundamental importância que o agro tenha voz para que sejam ouvidas as necessidades para melhorias dos processos. A Expodireto será uma oportunidade de colocar luzes sobre nossas demandas!, aponta Nei César Mânica.

Deixe seu comentário: