A Expodireto terá seu lançamento oficial nesta terça

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, participa, nesta terça-feira (6), no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, da cerimônia de lançamento oficial da 19ª Expodireto Cotrijal 2018. O evento começa às 9h e reúne autoridades, imprensa, patrocinadores e representantes de entidades ligadas ao agronegócio.

A Expodireto 2018 vai começar no dia 5 de março e vai até o dia 9 de março, em Não-Me-Toque. A expectativa é de que neste ano supere os resultados obtidos em 2017, quando recebeu mais de 240 mil visitantes. Em 2018 serão mais de 500 expositores, em 84 hectares, oferecendo ao público o que há de melhor em soluções e serviços para a agricultura e pecuária, além das novidades em pesquisa e avanços para a agricultura familiar, segundo os organizadores.

Em 2017, os expositores fecharam 2,120 bilhões de reais em negócios e a participação internacional foi destaque, com a presença de mais de 70 países. “Estamos otimistas e cremos que vamos ter mais uma grande feira”, afirma o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

Plantio Direto

O Plantio Direto e as suas contribuições para o sistema de produção estarão em debate na 29ª edição do Fórum Nacional da Soja. O tradicional evento acontecerá no dia 6 de março, no Auditório Central da Expodireto Cotrijal.

Os produtores, pesquisadores, acadêmicos e público em geral poderão acompanhar a participação de especialistas renomados sobre o tema. A primeira palestra será sobre “Plantio Direto: história, motivações e fundamentos técnicos”, com o coordenador técnico da Cooperativa Central Gaúcha Ltda – CCGL, José Ruedell.

O segundo momento terá a participação de Antônio Luis Santi, representante do Fórum dos Pro-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa (FOPROF) na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão – CBAP. Ele falará sobre o tema: “A busca por altas produtividades: O solo, as plantas de cobertura e a qualidade da lavoura”.

Uma projeção sobre o “Futuro do Agronegócio” será o destaque da última palestra do Fórum, que terá a coordenação de Marcos Fava Neves, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Até o final de 2016, ele já havia realizado 900 palestras em 22 países, sendo um dos pesquisadores brasileiros mais conhecidos no exterior em sua área de pesquisa.

Área Internacional

Pelo segundo ano consecutivo a Secretaria de Relações Internacionais do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) participará das tradicionais rodadas de negócios da Área Internacional da Expodireto Cotrijal.

Nos dias 5 e 6 de março acontecerá o Agribusiness Investor Road Show, em que potenciais investidores e fundos de investimentos, do exterior, terão a oportunidade de conhecer diversos produtos ligados ao agronegócio brasileiro. Serão rodadas de investimentos, entre empresas gaúchas e brasileiras e representantes estrangeiros. Nessas rodadas, as empresas cadastradas terão espaço para apresentar os seus projetos para captação de investimentos.

No dia 7 de março, em parceria com o Sebrae-RS e também com a Secretaria de Relações Internacionais do Mapa, ocorrerá o Projeto Comprador Internacional, com a realização de Rodada de Negócios de compra e venda, diretamente das empresas e indústrias expositoras, com importadores estrangeiros.

Também acontecerão, ao longo de toda a semana, no Auditório do Pavilhão Internacional, palestras e seminários, de entidades e países, onde serão apresentadas oportunidades de negócios, formas de se fazer negócios com determinado país ou região, além de assuntos ligados ao agronegócio mundial.

