Expointer 2018 deve repetir desempenho da edição anterior para a Case

A Expointer, que acontece de 25 de agosto a 02 de setembro, em Esteio, no Rio Grande do Sul, é a útima grande feira agrícola realizada no Brasil este ano. A CASE Construction Equipment tem participado de quase todos os eventos do agronegócio e espera boas vendas, assim como no ano passado.

“Devido ao bom momento do agronegócio, principalmente da soja que hoje está em alta, acreditamos numa feira com patamares do ano passado”, avalia Carlos França, gerente Nacional de Vendas.

A marca expõe na feira as pás-carregadeiras 621E e W20F, a motoniveladora 865B, a escavadeira hidráulica CX180C e as retroescavadeiras 580N e 580N VC, versão carregadeira.

Essas máquinas são usadas na agricultura para carregamento, transporte e espalhamento de materiais, abastecimento de fornos de carvão, entre outras aplicações.

“O agronegócio é hoje um dos principais mercados para as máquinas de construção, que colaboram para o aumento da produtividade no campo. Assim, as principais feiras agrícolas do país estão no nosso calendário para exposição dos nossos produtos, como acontece aqui na Expointer”, afirma França

A CASE participa da Expointer 2018 junto com a Case IH, fabricante de máquinas agrícolas que também pertence à CNH Industrial, e seu concessionário para a região Sul, a JMalucelli Equipamentos.

Case Construction Equipment – comercializa e dá suporte a uma linha completa de equipamentos de construção ao redor do mundo, incluindo a primeira retroescavadeira fabricada, escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, pás carregadeiras, tratores de esteira e minicarregadeiras. Por meio dos revendedores CASE, os clientes têm acesso a um verdadeiro parceiro profissional com equipamentos de classe mundial e suporte de pós-venda, garantias líderes de mercado e financiamento flexível.

A CASE é uma marca da CNH industrial NV, líder mundial em bens de capital listada na New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico Azionario da Borsa Italiana (MI: CNHI). Mais informações sobre a CNH industrial podem ser encontradas online em www.cnhind.com.

