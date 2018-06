Expointer 2018 será lançada em agosto

A Casa da Ospa no Centro Administrativo do Estado será o palco do lançamento da 41ª Expointer, dia 6 de agosto, com apresentação do slogan do evento para a edição de 2018: “Nossa Gente, Nossa Força”. A mensagem destaca o papel das etnias na formação do povo gaúcho e na produção agropecuária, compondo a identidade de trabalho e de desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

