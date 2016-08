Expointer abre neste sábado, esperando receber 600 mil pessoas

A Expointer abre suas portas neste sábado para os visitantes. Estão sendo aguardadas nesta edição 600 mil pessoas e as novidades passam pela reestruturação do parque, que em seus 140 hectares, oferta ao público este ano um novo deck no boulevard, além de lojas novas no local, postes de iluminação solar, caixa d água com capacidade para 50 mil litros, novo lavadouro para os animais e uma capela ecumênica, entre outras obras de melhoria.

A abertura acontece às 10h30, no Pavilhão Internacional, também formatando um novo modelo a esta edição. Tradicionalmente, a cerimônia oficial era realizada na véspera do encerramento, em paralelo ao desfile dos animais campeões. A mudança vem atender a uma solicitação das entidades parceiras da Expointer e também visando um momento de maior tranquilidade no parque, no início de suas atividades. “Para quem administra, realizar a abertura no início da Feira é mais tranquilo”, reitera o sub-secretário do PEEAB, Sérgio Bandoca Foscarini da Silva.

Todas as obras de reestruturação do Parque visam sua abertura durante todo o ano, tão logo seja possível, a fim de ofertar à população um espaço de compras, lazer e divertimento na região metropolitana de Porto Alegre. “A Expointer é auto sustentável mas o Parque ainda não. Dar vida todos os dias ao Parque é um desfio, com um novo formato de utilização à população”, menciona o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo.

