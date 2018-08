Expointer abre suas portas, prometendo sucesso. Na agenda social do evento, merece destaque a entrega do Troféu SENAR – O Sul, neste domingo (26), em Porto Alegre

Neste sábado (25), a Expointer, que chega a sua 41ª edição, abre suas portas, para receber um número expressivo de visitantes, no Parque Assis Brasil, em Esteio. O secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação do RS, Odacir Klein, confessa não gostar de avaliações comparativas e diz: “se repetirmos o ano passado, ótimo. Se superarmos, melhor. Se estivermos próximos, muito bom”.

O importante, segundo ele, é que a Expointer mais uma vez será um sucesso. Ele considera que a crise que o País vivencia depende circunstancialmente de alguns fatores internacionais e agora também do quadro eleitoral que se aproxima. De qualquer forma, as vendas de máquinas e animais de raça, na visão do secretário, deverão continuar crescendo porque quem investe nestes segmentos foca no aumento da produtividade, com visão de futuro. Já com relação à agricultura familiar, Odacir Klein salienta que “a compra é de imediato”. Por tudo isso, “nossa expectativa é de uma boa comercialização”. Na edição 2017, foram realizados R$ 2 bilhões em negócios na Expointer.

Centrada no conceito “Nossa força, nossa gente”, a edição 2018 da Expointer conta com 32% em acréscimo de animais em relação a 2017, com mais de 70 diferentes raças, totalizando 4.300 exemplares. Além disso, o pavilhão da agricultura familiar ganha expansão, passando a ocupar uma área de 7,6 mil metros quadrados, com 283 estandes, que representam 41% de crescimento em relação a 2017. Foram 308 inscrições de 25 agroindústrias e 301 expositores, entre agroindústria, artesanato, flores e plantas. A área de alimentação conta com 410 lugares e o estacionamento com vagas para 12 mil automóveis. Também houve revitalização nas esferas, presentes nos portões principais do Parque.

Na agenda social da Expointer, abrindo o calendário da Exposição, merece destaque a entrega do Troféu SENAR-O SUL, que acontece neste domingo (26), nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. A iniciativa é da Rede Pampa, em parceria com o SENAR-RS, integrante do Sistema Farsul, e apoio do Sicredi e Icatu Seguros. A premiação, que chega a sua 16ª edição, homenageia empresas e personalidades que contribuíram com suas atividades ao longo do ano para o engrandecimento do agronegócio no cenário nacional. Mais de mil pessoas estão sendo esperadas para a distinção, que contará com autoridades e lideranças da comunidade empresarial gaúcha e setorial.

O Troféu SENAR-O SUL é uma peça em bronze, de autoria da artista plástica Glorinha Corbetta, e simboliza na figura de três gaúchos, a força do homem do campo na labuta diária, produzindo alimentos para todos os povos.

A cerimônia de premiação do Troféu SENAR-O Sul contará com a transmissão dos veículos da Rede Pampa. A Rádio Liberdade (AM 970 Porto Alegre e Região Metropolitana ) e FM 99.7( litoral) estará ao vivo, informando ao ouvinte tudo o que acontece na grande festa do agronegócio. A TV Pampa levará ao ar a premiação no dia 08 de setembro, às 11h40, e o Jornal O Sul estará publicando, em sua edição on line, um caderno especial com todos os premiados e destaques da festa, na próxima semana. (Clarisse Ledur)

