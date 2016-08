Expointer: Fepagro lança quatro publicações

A Fepagro (Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária) lançou, nesta quarta-feira (31), na Expointer, quatro publicações técnicas editadas por seu Programa de Editoração. O assessor de Política Agrícola da Fetag (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul), Márcio Roberto Langer, prestigiou o evento.

São duas circulares e dois comunicados técnicos:

– “Condições meteorológicas ocorridas na safra de primavera-verão de 2015/2016 e sua relação com a produtividade agrícola no Rio Grande do Sul”, dos pesquisadores Bernadete Radin, Flavio Varone, Ivonete Fátima Tazzo, Loana Silveira Cardoso e Amanda Heemann Junges;

– “Recria e Terminação de Bovinos de Corte em Campo Nativo: Respostas Produtivas e Econômicas”, dos pesquisadores Carlos Alberto Oliveira de Oliveira, Zélia Maria de Souza Castilhos, Juliana Muliterno Thurow, Carlos Nabinger e Carolina Bremm;

– “Fepagro Aquicultura e Pesca: Centro de Pesquisa Herman”, dos pesquisadores Andréa Ferretto da Rocha, Marcia Regina Stech, Marcus Frederico Martins Pinheiro e técnico Alceu Santin;

– “Boas Práticas de Manipulação da Carne de Frango”, de Kelly Cristina Tagliari de Brito, Tiela Trapp Grassotti e Benito Guimarães de Brito.

Comentários