Expointer: Fepagro realiza o Dia das Leguminosas

Com direito à degustação de preparações com leguminosas, a Casa da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro) na 39ª Expointer realizou, nestaterça-feira (30), o Dia das Leguminosas. O evento integrou o tema Produção Vegetal e teve o objetivo de prestigiar o Ano Internacional das Leguminosas, estabelecido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

A primeira secretária da Associação Brasileira de Nutrição, Livia Bento, disse que o encontro visa resgatar o consumo de leguminosas na alimentação humana. “As leguminosas possuem um alto valor nutritivo e, quando combinadas com cereais, têm o seu valor proteico aumentado”, explicou. “Queremos incentivar que as pessoas voltem a consumir alimentos mais naturais, minimamente processados”.

O “Panorama das ações da Fepagro com plantas leguminosas” foi apresentado pelo pesquisador da Fepagro Serra, Rafael Anzanello. Ele destacou algumas ações de pesquisas e serviços como o melhoramento genético do feijão, melhoramento genético da soja, melhoramento genético de forrageiras, avaliação de linhagens e cultivares para indicação e análise fiscal e pericial de produtos inoculantes, assim como armazenamento de estirpes de rizóbios para elaboração de produtos inoculantes para inúmeras leguminosas de interesse econômico.

O pesquisador da Fepagro Litoral Norte, Juliano Bertoldo, por sua vez, falou sobre a “Contextualização do programa de melhoramento de feijão da Fepagro”. Ele disse que a unidade realiza o melhoramento genético do feijão desde a década de 1970. Hoje, possui melhoramento próprio de feijão, incluindo ensaios em rede com outras instituições de pesquisa do Brasil. “No atual contexto, a principal linha de pesquisa é a de melhoramento genético de feijão com enfoque na redução do custo energético e na segurança alimentar”, pontuou.

Ano Internacional das Leguminosas

Durante a tarde, o oficial de Programas da FAO-Unidade de Coordenação Sul, Carlos Biasi, apresentou “2016, o Ano Internacional das Leguminosas”. São objetivos do Ano: promover o valor e a utilização das leguminosas em todo o sistema alimentar; conscientizar sobre os benefícios das leguminosas, incluindo a agricultura sustentável e a nutrição; entre outros.

Conforme Biasi, as leguminosas são ricas em nutrientes; são acessíveis economicamente e contribuem para a segurança alimentar em todos os níveis. “Além disso, fomentam a agricultura sustentável e contribuem para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e promovem a biodiversidade”, afirmou.

E por que as leguminosas são importantes? Porque têm um alto valor de proteínas e fibra; suas propriedades fixadoras de nitrogênio melhoram a fertilidade do solo; possuem ampla diversidade genética, que inclui variedades resistentes ao clima; sua produção requer pouca quantidade de água e gera baixas emissões de gás de efeito estufa; e porque podem ser armazenadas durante meses sem perder o alto valor nutricional.

Laboratório de Microbiologia Agrícola

A pesquisadora do Laboratório de Microbiologia Agrícola (ou Laboratório de Fixação Biológica de Nitrogênio –LFBN) da Fepagro, Anelise Beneduzi, falou sobre a pesquisa e a prestação de serviços do laboratório. Ela contou que, dos trabalhos de pesquisa originados neste laboratório, foram recomendados isolados bacterianos que atualmente fazem parte da relação de estirpes autorizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para a elaboração dos produtos inoculantes comercializados no território nacional.

Uma dessas estirpes é a SEMIA 587, uma das quatro estirpes autorizadas para a cultura da soja, cujos trabalhos de seleção alcançaram o benefício da simbiose planta-bactéria com resultados de não recomendação do fertilizante nitrogenado para o cultivo desta leguminosa. “Esse benefício representa atualmente uma economia de R$ 12 bilhões ao ano para o País. A prática do uso do produto inoculante acrescenta de quatro a 15% no rendimento da soja e com um custo de 0,5% do custo total de instalação da lavoura”, esclareceu.

O Dia das Leguminosas foi uma parceria entre Fepagro, Emater/RS-Ascar, FAO, Associação Brasileira de Nutrição, Conselho Regional de Nutricionistas 2ª Região, Associação Gaúcha de Nutrição, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi), Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, Serviço Social da Indústria (Sesi), Embrapa, entre outros.

