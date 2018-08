Expointer recebe Fórum de Líderes do Partido Novo nesta quarta-feira (29)

Filiados e interessados nas propostas do Partido Novo terão uma oportunidade especial para debater ideias nesta semana. Na quarta-feira, 29 de agosto, a partir das 17h, o Salão Internacional do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil (Rodovia BR 116, Km 13, S/n), onde acontece a Expointer, em Esteio, receberá o Fórum de Líderes do partido. O evento contará com a presença de Gustavo Franco, economista e um dos idealizadores do Plano Real, e de Rodrigo Sousa Costa e Brunno Messina, candidatos a deputado federal pelo Novo.

Gustavo Franco foi presidente do Banco Central do Brasil, e também diretor da Área Internacional do Banco entre 1993 e 1999, quando teve participação central na formulação e operacionalização do Plano Real. PhD pela Universidade de Harvard (1986), Franco é professor do Departamento de Economia da PUC-RJ e escreve regularmente para os jornais O Globo e O Estado de São Paulo.

Deixe seu comentário: