Expointer recebe visitantes de todo o estado

O público não para de chegar na 40ª Expointer. Segundo dados divulgados pela administração do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, cerca de 115 mil pessoas visitaram a Feira nos dois primeiros dias. Com o filho no colo e acompanhado da esposa, o motorista Fabio da Silva Flores prestigia pela segunda vez o evento. “Os animais são grandes e bem cuidados. Tudo está muito bonito e organizado”, disse.

Caminhando pelos corredores do pavilhão do Gado de Corte, o produtor rural de Caxias do Sul Vilson Rech não esconde o sorriso por mais um negócio fechado e comentou: “Deu para economizar um pouquinho”. O agricultor já frequentou duas edições da Feira e se impressionou com os avanços tecnológicos no setor de maquinários. “Dá gosto de ver as máquinas de hoje em dia. O operador só precisa sentar em cima e manejar um pouco”, disse. Vilson ainda lembrou que eventos como a Expointer ressaltam a força do agricultor.

Carla Cristina Scherer, coordenadora do Projeto de Meio Ambiente da Escola Municipal Vila São Jorge, de Portão, trouxe seus alunos como uma opção de ensino fora da sala de aula . “Visitamos vários locais ao longo do ano. Estamos vendo aqui a questão da agricultura familiar, muito incentivada em nosso município”, falou. Ao todo, 147 agroindústrias familiares participam dessa 40ª edição da Expointer.

Totalmente pilchado, o estudante Eduardo Barbosa Borges, do Colégio Estadual Guilherme Fischer, da cidade de Vale do Sol, visitou o parque pela primeira vez. Apaixonado por cavalo crioulo, Eduardo procurou olhar os pavilhões e eventos do animal preferido. “Estava olhando a parte de morfologia. É bem interessante, você acaba aprendendo várias coisas”, completou.

Há mais de 25 anos participando da Expointer, o comerciante Lourenso Agostini Conte destaca a confiança conquistada ao longo dos anos. “O pessoal conhece a gente. Há 15 anos estamos no mesmo espaço, tenho muita história para contar”, finalizou.

