Expointer: Tarcísio Minetto incentiva o desenvolvimento da agricultura no Estado

A cerimônia de abertura da 39ª Expointer, realiza às 10h30 deste sábado, contou com a presença de quatro ministros: Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil; Blairo Maggi, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário; Ronaldo Nogueira, do Trabalho. O secretário do Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo, Tarcisio Minetto, destacou em seu discurso que o setor agro é um dos mais eficientes do País. “O desenvolvimento do Rio Grande é representado pelas cadeiras produtivas da agricultura. O setor é responsável por quase metade do PIB do Estado”, afirma Minetto.

Segundo o secretário, o agronegócio cresceu em 13.6% só no ano passado, possibilitando maior investimento em pesquisa e tecnologia e resultando em maior renda. Minetto relembrou ainda, o volume em negócios na ordem de 2,2 milhões de reais conquistado pela Expointer em sua última edição. Incentivador da Agricultura Familiar, convidou o público para visitar o pavilhão que conta com 227 expositores representando a agroindústria, artesanato, plantação e floricultura.

