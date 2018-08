Expointer terá “Paleteada”, uma das mais concorridas dos últimos tempos

Uma das provas mais concorridas da raça Crioula terá sua final de ciclo durante a Expointer 2018. Na pista do Cavalo Crioulo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), serão definidos os grandes campeões da Paleteada, modalidade promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). No total, 70 duplas de paleteadores irão disputar o lugar mais alto do pódio. O julgamento da final da Paleteada ficará a cargo de Júlio Hax e Thiago Persici.

De acordo com o coordenador da Subcomissão de Paleteada da ABCCC, Mário dos Santos Suñe, mais uma vez a expectativa é de superar o ciclo anterior, principalmente depois das três classificatórias realizadas para selecionar as duplas para esta final. “Tivemos um aumento de finalistas pelo nível que vínhamos tendo nos anos anteriores, por isso tivemos três classificatórias neste ciclo. Tivemos um aumento no número de cavalos participando nos eventos que realizamos”, salienta.

Além dos melhores das três classificatórias, os primeiros colocados da ExpoFICCC, realizada no mês de maio também em Esteio, vão participar da prova. Suñe relembra que a disputa internacional, que compôs o conjunto de provas da “Copa do Mundo” do Cavalo Crioulo, foi concorrida, com destaque também aos conjuntos uruguaios. “Será uma prova acirrada, que será vencida no detalhe. Os conjuntos não poderão errar e serão estes detalhes que vão definir a prova”, observa.

Programação

30 de agosto de 2018 (Quinta-feira)

7h – Identificação e entrega de coletes – Final Nacional de Paleteada

8h – Inicio Final Nacional de Paleteadas (3 corridas)

14h – Continuação Final Nacional de Paleteadas (3 corridas)

31 de agosto de 2018 (Sexta-feira)

8h – Fase Final – Final Nacional de Paleteadas

