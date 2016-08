A Expointer teve mais de 60 mil visitantes no domingo, com estacionamento lotado e congestionamento na BR-116

Mais de 60 mil pessoas visitaram a 39ª Expointer nesse domingo. Quase 110 mil foram ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, ao longo do final de semana. Por volta das 10h desse domingo, o estacionamento do local já estava lotado. Houve congestionamento de pelo menos 5 quilômetros com fila dupla na BR-116. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recomendou o uso do Trensurb para chegar à Expointer.

Para dar conta do aumento de demanda, os horários do Trensurb nos finais de semana são especiais durante a feira em Esteio. Nos sábados, são 230 viagens – normalmente são 199 – e nos domingos, são 219 viagens – normalmente são 147 –, com intervalos de sete minutos nos horários de pico.

A comercialização de animais foi centralizada nos leilões de cavalo crioulo, impulsionados pela final do Freio de Ouro 2016, que foi assistida por quase 25 mil pessoas nesse domingo. Harmonia Temprano, montado por José Fonseca Macedo foi o grande vencedor do Freio de Ouro 2016. A fêmea vencedora foi Farrera de Los Cempos, montada por Antonieto Rosa.

O volume de negócios na venda de animais somou 4,45 milhões de reais até a noite de sábado, com preço médio de 37,3 mil reais. Na Feira da Agricultura Familiar houve crescimento de 10% no volume de vendas em relação ao primeiro dia de 2015, atingindo 219,7 mil reais. No Pavilhão do Artesanato, o sábado movimentou 110,2 mil reais com a venda de 2.721 peças. Mais de 500 mil visitantes são esperados na Expointer este ano. A feira vai até o dia 4 de setembro.

