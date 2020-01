Notas Brasil Exportação de carne bovina do Brasil tem volume e receita recordes

6 de janeiro de 2020

As exportações de carne bovina do Brasil registraram recorde de volume e faturamento em 2019, disse a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. O Brasil terminou o ano passado com 1,847 milhão de toneladas de carne bovina exportadas, avanço de 12,4% na comparação anual, e receita de 7,59 bilhões de dólares, alta de 15,5% versus 2018.

