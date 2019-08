Exportação de carne de frango e suína devem crescer em 2019

Os primeiros sete meses de 2019 apresentaram retomada nas exportações de carne de frango e suína, e indicam o ritmo do ano. A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) relevou aumento na produção, em coletiva de imprensa nessa quarta-feira (21). O Brasil é responsável pela importação de 28,2% da carne suína brasileira e 13% de frango.

Após um 2018 marcado por desafios e dificuldades para produtores brasileiros de aves e suínos, a expectativa da associação é que a produção de carne de frango aumente 1%, passando de 12,8 mlhões de toneladas (2018) para 13 milhões de toneladas. As exportações devem alcançar 4,3 milhões de toneladas – voluma de 4% a 5% superior em relaçaõ às 4,1 toneladas do último ano.

Por sua vez, o crescimento para a carne suína deve chegar entre 1% e 2,5%. As previsões, de acordo com a associação, é atingir 4,1 milhões de toneladas em produção neste ano e superar as 3,97 milhões de toneladas do ano passado.

Em relação à produção de ovos, a perspectiva é de avanço, devendo apresentar elevação da produção em até 10% neste ano. Em 2018, 44,4 bilhões de unidades foram produzidas. Para 2019, a projeção é concluir o ano com 49 bilhões de unidades. As exportações devem alcançar 12 mil toneladas – 3% acima do desempenho do ano passado.

Mais de 15 mil visitantes esperados em feira

Maior feira brasileira e uma das maiores do mundo do setor, o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS) foi pauta da coletiva de imprensa. O evento inicia na próxima semana, em São Paulo, e trará mais de 100 painelistas para discutir o futuro do segmento. Mais de 15 mil visitantes, de 30 países diferentes, 1,6 mil produtores e 1,7 mil congressistas são esperados para esta edição.

