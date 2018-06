Exportações de arroz em 2018 já superam o total de 2017

O arroz manteve seu movimento de crescimento nas exportações. Em maio, o cereal teve uma alta de 73% na comparação com abril, o que faz o acumulado do ano, em volume, ser superior ao total comercializado no ano passado. São 592 mil toneladas nos cinco primeiros meses de 2018 contra 586 mil em todo o ano de 2017. Os dados estão no Relatório de Comércio Exterior do Agronegócio do Rio Grande do Sul, divulgado pela Farsul, nesta terça-feira, dia 12.

O levantamento também aponta queda na comercialização de frangos (-32,8%) e suínos (-41,5%) em decorrência dos embargos sofridos pelos produtos no mercado internacional e pela greve dos caminhoneiros. Mesmo com uma alta na venda de bovinos (19,6%), o resultado do grupo carnes teve uma retração de – 27,8% quando comparado os meses de maio de 2018 e 2017.

Já a soja teve um crescimento de 13,8% no valor exportado em relação a maio do ano passado e de 30,3% na comparação com abril de 2018. A paralisação dos rodoviários teve menos impacto nas exportações de grãos, pois a maior parte a ser embarcada já estava estocada no porto. Os reflexos, se houver, acontecerão em junho.

No total, o agronegócio gaúcho comercializou US$ 1,358 bilhão em maio, avanço de 10,8% em relação ao mesmo período de 2017. No acumulado do ano foram exportados US$ 5,102 pelo setor, alta de 23,2% em relação a 2017. A China continua sendo a grande parceira comercial do agronegócio gaúcho, respondendo por 45,7% do valor exportado. Em segundo lugar estão os Estados Unidos com 3,6% e em terceiro, a Eslovênia.

