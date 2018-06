Um relatório de comércio exterior referente ao agronegócio, divulgado nessa terça-feira pela Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul), aponta que as exportações de arroz em 2018 já superam o total registrado em todo o ano passado. Desde janeiro, são 592 mil toneladas, contra as 586 mil toneladas de 2017.

Deixe seu comentário: