Responsável por mais de um terço do PIB gaúcho, o agronegócio registrou queda em termos de exportações no primeiro semestre deste ano. O valor exportado ficou em US$ 5,1 bilhões, 15,5% aquém do mesmo período de 2018. Diante do crescimento da produção, o setor tem um grande potencial de crescimento dos embarques no segundo semestre.

