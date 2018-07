As exportações do agronegócio gaúcho, em junho, já apresentaram os primeiros efeitos do tabelamento do frete implantado pelo governo brasileiro. Conforme o Relatório de Comércio Exterior do Agronegócio do RS, divulgado pelo Sistema Farsul, houve uma queda de 25,1% no valor e 30,4% no volume comercializado em relação a , o equivalente a uma redução de US$ 341 milhões.

