Exportações gaúchas crescem 19,6% em janeiro

Em janeiro de 2018, as exportações gaúchas totalizaram US$ 1,285 bilhão, o que significou um aumento de 19,6% em relação a janeiro de 2017, o equivalente a US$ 210,524 milhões a mais. No mês, houve elevação tanto no volume (1,1%) quanto nos preços (18,3%), sendo que fumo em folhas, soja em grão e veículos automotores foram os produtos que mais contribuíram para a elevação.

