Exportações gaúchas registram queda de 18% em outubro

As exportações do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 1,252 bilhão em outubro, o que representa um recuo de US$ 276,5 milhões em relação ao mesmo mês do ano anterior (-18,1%). Os dados foram divulgados nesta terça-feira (22) pela FEE (Fundação de Economia e Estatística).

Segundo a entidade, esse é o segundo mês consecutivo que as exportações gaúchas registram variações negativas em todos os índices: valor (-18,1%), volume (-17,2%) e preço (- 1,1%). O resultado deixa o Estado gaúcho como o quarto maior exportador no ranking nacional, uma posição abaixo da ocupada no mesmo período de 2015. Em outubro de 2016, as exportações nacionais tiveram recuo de valor (-14,5%) e de volume (-18,8%), mas crescimento em preços (5,3%).

No Rio Grande do Sul, houve recuo de valor em todos os grupos de produtos em outubro. Os cinco produtos gaúchos mais vendidos no período foram fumo em folhas (18,9%), soja em grão (14,7%), carne de frango (5,9%), polímeros plásticos (5,8%) e farelo de soja (4,5%). China (28,1%), Argentina (8,4%), Estados Unidos (6,7%), Bélgica (4,3%) e Chile (3,4%) constituem os principais mercados de destino.

No acumulado de janeiro a outubro deste ano, as exportações gaúchas alcançaram US$ 13,736 bilhões, uma redução de US$ 1,360 bilhão em relação ao mesmo período do ano anterior (-9% em valor, -1,5% em volume e -7,6% em preços).

