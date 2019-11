ExpoShoppingHome pontua entre os grandes empreendimentos da capital dos gaúchos em 2019

Inaugura nesta quarta-feira, 13 de novembro, em Porto Alegre a ExpoShoppingHome. Um conceito de loja temporária, espelhada no varejo americano, que alinha suas estratégias de marketing com um mix de multimarcas, centralizada em área de grande fluxo.

A nova loja pontua entre os grandes empreendimentos do comércio de móveis e tapeçaria do Rio Grande do Sul em 2019, distribuídos em mais de 3 mil m2, com localização privilegiada ao lado do Shopping Iguatemi – um dos maiores centros de compras da capital – junto à rua Antônio Carlos Berta número 255, no bairro Jardim Europa.

Entre os diferenciais, uma infinidade de itens para decoração, poltronas, cadeiras, puffs, estofados em couro, linho, mesas, conjuntos para escritórios, jardim e piscina, tapetes orientais e artesanais. A loja, igualmente, apresenta tendências de mercado. A qualidade no atendimento, marcas reconhecidas, peças de design estão entre os principais norteadores da empresa. “A concepção da loja foi criada a partir de um estudo do estilo de vida, novo momento de consumo das pessoas e as tendências do mercado. Queremos transformar sonhos em realidade, sem abrir mão da seriedade e qualidade. E hoje, o cliente é mais imediatista, optando por comprar determinado produto e já o levar para casa, a preço justo. É com muito orgulho, que estamos inaugurando a ExpoShoppingHome em Porto Alegre”, diz o jovem diretor, o empresário Matheus Didio.

ExpoShoppingHome trabalha com pronta entrega, variedade, e preços. Além disso, oferece estacionamento próprio para melhor atender seus diferentes públicos. A curadoria da ExpoShoppingHome é do arquiteto Carlos Lemos, que busca apresentar ambientes modernos, contemporâneos e rústicos, que valorizam os produtos em formato de exposição, facilitando assim, a percepção, a experiência e a decisão de compra por parte do cliente.

Serviço/ ExpoShoppingHome/ Rua Antônio Carlos Berta número 255, Porto Alegre – RS – bairro Jardim Europa / Das 10h às 21h de segundas a sábados/ Das 14h às 20h em domingos

Whatsapp da loja para +55 54 99693-2062/ Nas redes sociais Instagram @exposhoppinghome e Facebook ExpoShoppingHome