Exposição “A Bailarina” no Shopping João Pessoa

O Shopping João Pessoa receberá a partir deste sábado, 9 de novembro, a exposição “A Bailarina”, de Emerson Vieira, que conta com 24 fotos com bailarinas entre 3 e 11 anos do estúdio de dança Daiene Weiss, de Cachoeirinha.

Emerson Vieira é fotógrafo, com especialização em registros de famílias. Sua formação inicial foi como técnico em Artes Gráficas, trabalhando nove anos na área e especializando-se em programas de edição de imagem. Posteriormente, atuou por mais de 13 anos em agências de publicidade, em arte final, tratamento e manipulação de imagens. Após o período, o profissional resolveu dedicar-se exclusivamente a fotografia.

A exposição no Shopping João Pessoa é mais um passo importante na carreira do fotógrafo. “A fotografia de balé surgiu do carinho que minha filha tem por essa arte, que naturalmente me contagiou, e pelo meu envolvimento com a fotografia de espetáculo de dança com a escola Daiene Weiss de Cachoeirinha, que é nossa parceira. Daí foram surgindo os ensaios com as bailarinas. E a ideia da exposição é divulgar essa arte que é tão bela através de fotos com as bailarinas de 3 a 11 anos, que já demonstram um grande carinho pela dança”, afirmou Emerson.

A abertura do evento, às 16h deste sábado (09), terá uma apresentação especial do estúdio de dança Daiene Weiss.

Serviço/ Exposição “A Bailarina” / Shopping João Pessoa (2º piso)/ Entre 9 de novembro e 8 de dezembro