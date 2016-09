Exposição “A Escrita se Fez Imagem” integra programação do Ano Oficial do Centenário de Simões Lopes Neto

A exposição “A Escrita se Fez Imagem”, no Paço dos Açorianos, assinala o centenário de falecimento de Simões Lopes Neto apresentando imagens de um de seus maiores intérpretes: Nelson Boeira Faedrich.

Dentro da programação do Ano Oficial do Centenário da Morte de João Simões Lopes Neto, a Pinacoteca Aldo Locatelli da Prefeitura de Porto Alegre apresenta as ilustrações desenvolvidas por Faedrich para essas duas grandes obras: “Contos Gauchescos” e “Lendas do Sul”. Os livros foram originalmente publicados pela Livraria e Editora Echenique, de Pelotas, mas começaram a ganhar projeção a partir das edições da Livraria do Globo. A primeira é de 1926, assinalando os dez anos da morte do autor; a segunda, paradigmática, é de 1949, na estreia da Coleção Província, com introdução, notas e glossário de Aurélio Buarque de Holanda, prefácio e notas e Augusto Meyer e posfácio de Carlos Reverbel.

Nelson Boeira Faedrich (1912–1994), um dos mais importantes artistas ilustradores brasileiros, tem seu nome fortemente ligado ao de Simões Lopes Neto devido às interpretações singulares que produziu para os títulos.

A mostra apresenta mais de 50 obras em têmpera, nanquim e na técnica do scratchboard, todas pertencentes ao acervo da Fundacred (empresa que incorporou a Pinacoteca Aplub). A curadoria é da crítica e historiadora da arte Paula Ramos, autora de “A modernidade impressa – artistas ilustradores da Livraria do Globo – Porto Alegre” (Editora da UFRGS, 2016), livro que também recupera e analisa a poética de Nelson Boeira Faedrich.

João Simões Lopes Neto

Um dos mais importantes escritores brasileiros, João Simões Lopes Neto (1865-1916) reinventou a chamada “literatura regionalista”, dando voz a um vaqueano, a um gaúcho pobre, a um sujeito que tantas vezes havia sido objeto da literatura, mas que não falava a sua linguagem: Blau Nunes. É ele o narrador de “Contos Gauchescos” (1912), assim como é Blau um dos protagonistas “d’A salamanca do Jarau”, fantástica história apresentada em “Lendas do Sul” (1913).

SERVIÇO

Exposição “A Escrita se Fez Imagem”

Simões Lopes Neto ilustrado por Nelson Boeira Faedrich

Curadoria: Paula Ramos

Quando

Abertura da exposição em 22 de setembro de 2016, quinta-feira, às 19h

Visitação: de 23 de setembro a 18 de novembro de 2016

Segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h

Na abertura da exposição, ocorrerá a performance A casa de Mbororé, com o ator Hélio Oliveira, que interpretará a lenda homônima, escrita por Simões Lopes Neto, com a música “Canção de Mbororé”, de Jorge Herrmann e Manuel Estivalet.

No dia 15 de outubro, às 10h, palestra Simões Lopes Neto e Nelson Boeira Faedrich: um encontro, também no Paço dos Açorianos, com a curadora.

Onde

Pinacoteca Aldo Locatelli – Paço dos Açorianos

Praça Montevidéu, 10 – Centro Histórico – Porto Alegre / RS

Mais informações: acervo@smc.prefpoa.com.br, (51) 3289 -3735

