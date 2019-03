Exposição Aprendizando Porto Alegre exibirá, no átrio do Bourbon Country, imagens feitas pelo fotógrafo humanitário Jason Lowe

Na semana de comemoração do aniversário de Porto Alegre (celebrado em 26 de março), o átrio do Bourbon Country será sede da Exposição Aprendizando Porto Alegre, que exibirá, de 25 a 29 de março, fotografias do renomado fotógrafo humanitário irlandês Jason Lowe.

Com entrada gratuita, a exposição apresenta à cidade o projeto que vem sendo desenvolvido em parceria entre o Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), de aprendizagem e profissionalização de adolescentes em situação de vulnerabilidade, especialmente os que se encontram em acolhimento institucional e em cumprimento de medida socioeducativa.

A mostra terá lançamento oficial na quarta-feira (dia 27), às 18h, com a presença do fotógrafo Jason Lowe e de autoridades, no átrio do Bourbon Country. O evento integra a programação de atividades culturais realizadas pelo MP, MPT e OIT na próxima semana, que retratam ações realizadas pelas instituições voltadas à inclusão social de adolescentes em vulnerabilidade, por meio da aprendizagem profissional e de outras estratégias de profissionalização e inclusão. Esta programação completa pode ser conferida no site do Ministério Público do RS: https://www.mprs.mp.br/noticias/48739/

