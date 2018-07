Exposição apresenta vestuários das décadas de 20, 40 e 60

Roupas usadas por homens e mulheres em restaurantes e eventos sociais nos anos de 1920, 1940 e 1960 ajudam a abrilhantar exposição promovida pelo Sindha – Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região e que segue aberta até o dia 26 de agosto, no Memorial do Rio Grande do Sul (R. 7 de Setembro, 1020 – Centro Histórico – Porto Alegre).

As peças foram desenvolvidas por um grupo de alunos do curso de Design da ESPM Sul, com orientação da professora Viviane Gil, e coordenação do professor Antônio Rabadan. “As roupas foram desenvolvidas dentro do atelier da faculdade. Fizemos um levantamento histórico das peças e construímos releituras dos modelos usados nessas épocas. São cinco roupas, que estarão expostas em manequins”, salienta Rabadan.

A exposição pertence à comemoração dos 75 anos do Sindha e foi elaborada a partir do livro “Tradição e Arte em Receber”, lançado no último dia 17 de julho. A obra narra a trajetória de desenvolvimento da hotelaria e da gastronomia em Porto Alegre.

