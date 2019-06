Exposição Castelo Rá-Tim-Bum estará Porto Alegre

O universo do Castelo Rá-Tim-Bum estará, a partir de sexta-feira (7), no Praia de Belas Shopping, na capital. A exposição reproduzirá o ambiente e os espaços da série que foi ao ar entre os anos 1994 e 1997.

A atração ficará na Praça de Eventos da Ala Norte, no 1° piso, até o dia 25 de agosto. Ela é organizada pela empresa Acervo 21 em parceria com o Shopping e a TV Cultura.

Ingressos

Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site (www.ingressorapido.com.br/casteloratimbum) e também no Ponto de Venda Físico da Ingresso Rápido em Porto Alegre, que fica na Hits Store (Praia de Belas Shopping – Av. Praia de Belas, 1181).

Os valores são: R$ 20,00 (meia-entrada R$ 10), de terça a sexta-feira, e R$ 24,00 (meia-entrada R$ 12), aos sábados, domingos e feriados. Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam. No momento da compra, é possível escolher a data e o horário da sessão para o passeio, assim, no dia, bastará chegar com 30 minutos de antecedência.

Após a estreia, também haverá uma bilheteria física no local do evento, que funcionará de acordo com o horário da exposição. As visitas ao Castelo poderão ser feitas de terça a sexta-feira, das 13h às 21h (início da última sessão às 20h30); sábados, das 11h às 22h (início da última sessão às 21h30); e domingos e feriados, das 12h às 20h (início da última sessão às 19h30).

Experiência

Já na entrada, o público será recebido pelo Porteiro e, no primeiro ambiente da mostra, por uma projeção de Nino, gravada pelo próprio ator Cássio Scapin, que interpretava o personagem. O passeio segue por outros ambientes do castelo, por exemplo, o saguão com a árvore da cobra Celeste, a Biblioteca do Gato Pintado e o esgoto dos monstrinhos Mau e Godofredo.

Os figurinos originais também fazem parte da exposição, assim como alguns bonecos e objetos utilizados na gravação da série. A cobra Celeste foi substituída por um boneco mecânico, mas conversa com as crianças na voz original do personagem, além da banheira do ratinho, que ganhou uma sala especial.

Um dos diferenciais da exposição que ficará no Praia de Belas é que as pessoas – crianças e adultos – poderão passear pelos dutos de Mau e Godofredo, transformados em escorregador, e tirar fotos na banheira do Ratinho. Em todos os ambientes, televisões exibem trechos do programa e há locais pensados especialmente para fotos.

Serviço

Exposição Castelo Rá-Tim-Bum

Período: de 07 de junho a 25 de agosto

Horário: terça a sexta-feira, das 13h às 21h (início da última sessão às 20h30); sábados, das 11h às 22h (início da última sessão às 21h30); e domingos e feriados, das 12h às 20h (início da última sessão às 19h30).

Local: Praia de Belas Shopping – Praça de Eventos da Ala Norte (1º piso)

Entrada: R$ 20,00 (meia-entrada R$ 10), de terça a sexta-feira, e R$ 24,00 (meia-entrada R$ 12), aos sábados, domingos e feriados. Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam.

Classificação: livre

