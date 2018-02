Exposição de Alejandro Arnutti é atração no Memorial do RS

Pampa Além Fronteiras. Esse é o título e o tema da primeira exposição do artista plástico uruguaio Alejandro Arnutti em Porto Alegre. Sob a curadoria do cantor e compositor gaúcho Sérgio Rojas, a mostra acontece no primeiro andar do Memorial do Rio Grande do Sul, na Praça da Alfândega, de 7 de fevereiro a 11 de março. O evento de abertura está programado para 6 de fevereiro, às 19h, e conta com apresentação musical de Sergio Rojas e Daniel Torres. A entrada é franca.

A mostra traz 30 quadros com técnicas diversificadas, como óleo sobre acrílico e sobre tela, carvão sobre cartão, aquarela sobre papel, além de esculturas de resina de poliéster. As obras exploram o ambiente do campo e a diversidade de usos e costumes entre as três fronteiras: Brasil, Argentina e Uruguai. O artista transpõe na tela detalhes essenciais, como a expressividade e a veracidade na narrativa das tradições, concebidas no estilo gauchesco, vivenciado na sua infância e juventude.

Sobre Alejandro Arnutti

Hermes Alejandro Arnutti dela Porta nasceu em Artigas (Uruguai), em 1981. Aos 4 anos, realizou os primeiros esboços. Aos 8, frequentou a Oficina de Desenho da Casa de Cultura de sua cidade natal, despertando também para o desenho. A vocação como pintor foi assumida aos 17 anos. Em 1999, cursou o atelier de Elsa Trolio, em Salto (Uruguai), onde assimilou conceitos e práticas da pintura clássica. Aprofundou seu trabalho com releituras de obras de grandes mestres do Renascimento, Barroco, Realismo e Impressionismo. Os estudos nos museus de Montevidéu e Buenos Aires resultaram em avanços no estilo realista neoclássico, definindo sua técnica de pintura, com refinamento de luz e sombra, composição e harmonia das cores.

Com talento reconhecido em premiações e mostras em diversos países, o artista tem participado de exposições individuais e coletivas nos EUA, Itália, Brasil, Uruguai e Argentina. Desde 2012 é professor na Oficina de Desenho e Pintura para jovens e adultos, promovida pela Secretaria de Cultura de Uruguaiana. Entre as premiações, o primeiro lugar no concurso internacional de pintura Encuentros Del Arte Contemporaneo, em Punta Del Este (Uruguai), em 2013.

