A Câmara de Vereadores de Porto Alegre recebe até sexta-feira (28), das 8h30 às 18h, a exposição de arte “A Culpa é da Mão”, de Werner Max Götze. O evento, que é aberto ao público, apresenta obras com técnica de colagem e stencil a partir do reaproveitamento de materiais recicláveis. Mais informações pelo WhatsApp 51 99318.5352, com Pri Gauto.

