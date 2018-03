O Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (antigo prédio dos Correios da Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital) inaugura nesta quinta-feira mais uma edição da mostra “Mês a Mês na História”, com entrada franca. Em destaque até o dia 31, no segundo andar, peças do acervo da instituição relacionadas à trajetória inicial de Porto Alegre, dentre outros temas.

