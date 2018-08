Exposição dos adolescentes atedindos pela Fasc

Com o objetivo de mostrar à população o trabalho realizado com os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto, a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) e a Ajuris (Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul) promovem a partir da próxima -feira (13) a exposição de fotos dos Serviços de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, a partir das 10h.

Deixe seu comentário: