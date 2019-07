Exposição fotográfica “A Baleia Franca em Santa Catarina” inicia na próxima segunda

A exposição fotográfica “A Baleia Franca em Santa Catarina” será lançada na próxima segunda-feira (08), às 19h, no Senac Gestão e Negócios, localizado no Shopping Total, em Porto Alegre. O evento contará com uma palestra da bióloga e coordenadora de educação ambiental do Instituto Australis, Kátia Bolis. A entrada é gratuita.

A exibição das fotografias trazem informações sobre a vida e os hábitos da baleia franca austral (Eubalaena Australis), espécie que ainda sofre ameaça de extinção. Nos meses de julho a outubro, o animal vem para o litoral sul de Santa Catarina em busca de águas quentes e tranquilas para acasalar, dar a luz e amamentar seus filhotes.

Além dessas informações, também vai estar disponível o histórico de caça e a conservação da espécie no Brasil.

Serviço

O quê? Exposição fotográfica “A Baleia Franca em Santa Catarina”

Quando? De 8 a 31 de julho de 2019

Onde? Shopping Total Porto Alegre (8 a 18 de julho, no palco de eventos; 18 a 28 de julho no 2º piso)

