O Instituto Estadual de Artes Visuais inaugura, dia 15, às 19h, na Casa de Cultura Mario Quintana, a exposição “O que pode um corpo”, selecionada no 5º Prêmio IEAVi e financiada pelo Pró-Cultura RS – Lei de Incentivo e Fundo de Apoio à Cultura. O projeto conta com cinco jovens artistas com experiência no ensino de artes, que articulam seus trabalhos para perguntar, “o que pode um corpo?”.

