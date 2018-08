Exposição “Sem Fronteiras” traz ao Memorial do RS as obras do artista plástico Carlito Bicca

O artista plástico gaúcho Carlito Bicca apresenta a exposição “Sem Fronteiras”, de 11 de setembro a 14 de outubro, no salão nobre do Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. As obras refletem a vivência no Pampa em um trabalho contemporâneo e de vanguarda, com forte influência de suas viagens a mais de 50 países, nos cinco continentes.

Dividida em três grandes temas – Faces, Dançarinos e Regional – a mostra é formada por 16 obras, onde usa tinta nanquim e acrílico sobre tela.

Com cores fortes e muito movimento, traduz em suas telas as impressões da infância vivida no campo, mescladas com influência de pintores impressionistas e pós-impressionistas. Sem deixar de lado suas raízes do Pampa, revela-se um aficionado pelo conhecimento de novas culturas, reunindo na mostra obras que evocam as cores fortes da Índia, a natureza da Nova Zelândia, os bairros boêmios de Buenos Aires, as impressões ao realizar à cavalo o Caminho de Santiago de Compostela, suas cavalgadas na Nova Zelândia, México e na Mongólia, quando viveu e cavalgou com o povo mongol.

Traz também referências às navegações realizadas pelos principais rios do mundo, como o Rio Nilo, Yang Tzé, Volga, Amazonas, Paraná, Uruguai, Fiordes Nórdicos da Noruega e Dinamarca, assim como, as culturas Pampeana Europeia, Egípcia, Peruana, Mexicana, Tailandesa e Chilena com seus misticismos e suas cores fortes e puras, inspiram suas obras.

Natural de São Gabriel, Bicca trabalhou no desenvolvimento de produtos industriais usando design, também com estamparia e modelagem, entre outras atividades que lhe aguçaram o gosto pelas artes plásticas. Atualmente mora em Porto Alegre, e se dedica principalmente a pintura e fotografia.

SERVIÇO:

O QUE: Exposição “Sem Fronteiras”, do artista plástico Carlito Bicca

ONDE: Memorial do Rio Grande do Sul – Rua 7 de Setembro, 1020, Centro Histórico – Porto Alegre/RS

DATA: de 11 de setembro a 14 de outubro

HORÁRIO DE VISITAÇÃO: de terça a sábado, das 10h às 18h, e

domingos e feriados das 13h às 17h.

INFORMAÇÕES: (51) 3227 0883

