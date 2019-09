Exposição sobre carreira de Sandy e Júnior chega a Porto Alegre nesta sexta-feira

O tão aguardado show da dupla Sandy e Júnior está chegando em Porto Alegre. Para aquecer os corações dos fãs, a dupla tem novidade: a exposição que já passou pelo Rio de Janeiro e em versões menores por Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília e Belo Horizonte, traz itens originais do acervo dos 17 anos ininterruptos de carreira de Sandy e Júnior para Porto Alegre nesta sexta-feira (20). Marcelo Dias e Michel Lebedka, diretores criativos e curadores ao lado de Noely e dos próprios artistas, têm viajado o Brasil nos últimos meses junto com a dupla para levar a experiência para todas as cidades que vão receber os shows da turnê Nossa História. A estrutura estará em cartaz no BarraShoppingSul até o dia 5 de outubro.

Exposição

No início da visita, o Sandy e Junior Experience mostra fotos marcantes da infância da dupla: a primeira apresentação no Faustão, no Rock in Rio e ensaios no tapete da sala de casa. A fofura explode ao final desta parte inicial, quando o público pode rever a primeira apresentação em rede nacional da dupla no programa Som Brasil, na Globo.

Na sequência, as capas dos discos são relembradas em grandes painéis, perfeitos para uma foto no Instagram. Estarão expostas ali algumas das unidades dos 20 discos de ouro, 28 de platina (150 mil unidades vendidas) e 8 de diamante (500 mil cópias vendidas) que foram conquistados pelos dois cantores ao longo dos 17 anos de carreira. Além disso, troféus de premiações do Multishow, da Nickelodeon e outros troféus temáticos também estão presentes.

Em outro ambiente, o público poderá conferir cartinhas enviadas pelos fãs ao longo dos anos. Para finalizar, um karaokê oferece quatro sucessos dos artistas para os visitantes soltarem a voz – e receberem a gravação em vídeo por e-mail, para guardar como lembrança ou publicarem em suas redes sociais.

Sandy & Junior Experience

Data: de 20 de setembro a 05 de outubro

Local: BarraShoppingSul – Av. Diário de Notícias, 300

Segunda a sábado, das 10h às 21h.

Domingos, das 12h às 20h.

Entrada gratuita

