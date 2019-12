Acontece Exposição Vida de Artista 2 pode ser visitada no Instituto Estadual de Artes Visuais

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Foto: Fernando Zago

O Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVi) e o Museu de Arte Contemporânea do RS (MACRS) promovem, até 12 de janeiro de 2020, a exposição Vida de Artista 2, de Fernando Zago, com curadoria de Renato Rosa, na Sala Augusto Meyer – 3º andar da Casa de Cultura Mario Quintana – R. dos Andradas,736.

A mostra é resultado de uma série de visitas, definidas pelo curador Renato Rosa como invasões consentidas, que Zago realizou nos ateliers de artistas durante os últimos dois anos, em busca de novos registros – com vistas a uma segunda edição – dando continuidade ao seu projeto que, em exibição anterior, foi nominado “Vida de Artista”.

O trabalho se expandiu e foi ao encontro também de artistas que vivem no interior do Estado. Agora, todo este percurso poderá ser aferido pelo público nesta exposição. O fotógrafo Fernando Zago, com formação na área de Artes Visuais, e um olhar para o STILL e o PORTRAIT, participou de várias exposições coletivas e individuais. Entre elas este ciclo, iniciado em 2006, com “Visão 6.0”, seguido de “Visão 6.5”, e concluída com a individual “Visão 7.0 Vida de Artista”, na Usina do Gasômetro, em 2016.

Os artistas visitados foram: Aglaé Macalós, Aglaé Machado de Oliveira – Amo, André Bergamin, André Venzon, Anete Abarno, Antonio Gerbase, Beatriz Balen Susin, Beto Prado, Bira Fernandes, Carlos Carrion de Britto Velho, Carlos Wladimirsky, Cristina Rosa, Ena Lautert, Esther Bianco, Geraldo Roberto, Gustavo Freitas, Gustavo Nakle, Hamilton Coelho, Hô Monteiro, Israel Severo, José Carlos Moura, Leandro Machado, Lenir de Miranda, Léo Dexheimer, Leonardo Menna Barreto Gomes, Lia Achutti, Lourdes Sterzi, Luiz Gonzaga Mello Gomes, Lya Luft, Magna Sperb, Mara Caruso, Maria Tomaselli, Marta Loguércio, Miriam Tolpolar, Olívia Girardello, Paulo Amaral, Paulo Chimendes, Raquel e Rejane Trein, Ricardo Aguiar, Rogério Livi, Romanita Disconzi, Roth, Sandra Knackfuss, Tânia Couto.

Exposição Vida de Artista 2, de Fernando Zago, Curadoria de Renato Rosa e Expografia de Cláudio Schapke/ até 12 de janeiro de 2020/ de terças a sextas-feiras, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 12h às 18h/ IEAVi – Sala Augusto Meyer – 3º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736)/ Entrada gratuita

