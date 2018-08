Expotai dá protagonismo para pessoas com deficiência.

Organizado pela Faders, será aberto nesta quinta-feira às 10 horas no salão do antigo Museu do Automóvel – prédio 16 no campus da Ulbra em Canoas – a segunda Expotai, Exposição de Tecnologia Assistiva e Inclusão para pessoas com deficiência. Serão 27 horas de programação voltada para pessoas cegas ou com baixa visão, usuários de cadeiras de rodas ou pessoas com mobilidade reduzida, pessoas surdas, surdocegas ou com baixa audição, pessoas com deficiência intelectual, Transtorno do Espectro Autista, Altas habilidades, Sindrome de Down ou Multideficiência.O presidente da Faders, Roque Bakof destacou ontem o caráter inclusivo do encontro, “haverá uma convergência de pessoas, familiares, associações, conselhos de direitos”, ao citar que a exposição também terá oficinas e discussões sobre habilitação, reabilitação, acessibilidade programática, metodológica, arquitetônica e atitudinal. “A sociedade se transforma quando nós temos atitudes”, afirmou. A entrada é gratuita.

