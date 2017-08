A mais alta instância judicial da Guatemala suspendeu definitivamente a expulsão do país do chefe da missão da ONU contra a corrupção. “O Tribunal Constitucional, após uma análise exaustiva do caso, outorga o amparo provisório solicitado, e como efeito dessa decisão deixa em suspensão definitiva o ato” contra o ex-magistrado colombiano Iván Velásquez.